Laurent Blanc se rapproche des Lions, selon 2M

Laurent Blanc pourrait remplacer Hervé Renard sur le banc des Lions de l’Atlas. C’est en effet ce qu’a annoncé 2M sur Twitter.

“Laurent Blanc pour succéder à Hervé Renard. Selon une source proche du dossier, l’ancien footballeur, sélectionneur de l’équipe de France, des Girondins de Bordeaux et du PSG, serait en pourparlers avec la FRMF”, a affirmé la chaîne.

D’autres noms sont sur la table de la FRMF. Il s’agit de Houssin Ammouta, qui a remporté la Ligue des Champions avec le Wydad en 2017, et le Bosnien Vahid Halilodzic.

Rappelons que Hervé Renard a annoncé samedi 20 juillet sur sa page officielle qu’il quitte les Lions de l’Atlas. Le coach français a écrit un long message pour faire son annonce et remercier par la même occasion les supporters qui l’ont soutenu durant ces années.

“Le Maroc restera toujours pour moi un pays avec lequel j’ai vécu d’incroyables émotions et avec lequel je serai resté lié le plus longtemps en continue à ce jour. Près de 3 ans et demi, 41 mois pour être précis, d’intenses moments partagés avec des joueurs que j’aime sincèrement, un staff dévoué et tous les fans marocains pendant cette belle période commune”, a-t-il affirmé.

Et d’ajouter: “Ce fut une belle aventure commencée dans l’anonymat d’un retour du Cap Vert jusqu’en Égypte en passant par le Gabon et la Russie, et que la progression de l’équipe, depuis la 81ème place FIFA en 2016 à aujourd’hui, a fait naître des ambitions importantes dans le cœur de tout un peuple et des fans marocains. Je suis fier de ce que l’on a réussi et jusqu’où nous avons réussi à hisser le football marocain. Outre notre classement FIFA (47ème), nous avons atteint à 2 reprises le deuxième tour de la CAN dont un 1/4 de finale, une performance plus réalisée depuis 2004 ; mais également une participation à la Coupe du Monde 2018 en Russie après 20 ans d’absence pour le Maroc, une première inoubliable pour moi”.

Hervé Renard a poursuivi: “Oui, on espérait tous mieux pour cette édition 2019 de la CAN en Égypte, mais le football est ainsi, il fait naitre les espoirs les plus fous (après 3 victoires en poule, une première en phase finale de CAN pour le Maroc), et nous ramène durement à la réalité d’une élimination trop rapide aux tirs au but… ! Aussi, il est temps pour moi de clore ce long et beau chapitre de ma vie, non sans une certaine émotion et tristesse, mais c’est une décision inéluctable prise bien avant la CAN 2019. Merci aux joueurs, au staff, aux fans, aux journalistes intègres et tous ceux qui m’ont apporté et surtout démontré leur soutien. Dima Morocco!”

