Laurent Blanc a dit non à la FRMF

Non, Laurant Blanc ne succédera pas à Hervé Renard. Le technicien français a décliné l’offre de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), rapporte RMC Sport.

L’ancien entraîneur des Bleus avait débarqué au Maroc le 8 août dernier et s’était réuni avec le patron du foot marocain, Fouzi Lekjaâ. Ce dernier lui avait proposé de prendre les commandes des Lions de l’Atlas après le départ d’Hervé Renard, indique-t-on.

Laurent Blanc devait rendre sa réponse en début de semaine et finalement c’est non.

Par ailleurs, l’ex-coach de Nantes, Vahid Halilhodzic, serait plus que jamais proche de prendre les rênes de l’équipe nationale après le refus de Blanc. Le Bosnien de 67 ans a récemment quitté les Canaris et serait tenté par cette aventure.

Les négociations entre le Franco-bosnien et la Fédération royale marocaine de football (FRMF) sont “toujours en cours”, et devront aboutir prochainement, avait rapporté le quotidien sportif L’Equipe.

Citant une source “proche du dossier”, le site sportif avait affirmé que “les discussions se poursuivent sur deux axes principaux, le salaire et la composition du staff technique”.

Et de poursuivre: “La FRMF devrait prendre sa décision dans le courant de la semaine prochaine”, faisant savoir que “le nouveau coach des Lions de l’Atlas devrait signer un contrat de deux ans”.

Par ailleurs, on apprend que le salaire mensuel de Halilhodzic serait légèrement supérieur à celui que touchait le “sorcier blanc”. “Son salaire devrait s’entendre autour de 1,5 M€ (15 millions de dirhams) par an, hors primes et avantages”, précisait L’Equipe.

Rappelons que l’instance dirigeante du football national avait fait savoir qu’elle dévoilera l’identité du prochain sélectionneur des Lions cette semaine.

