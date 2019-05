L’Atletico Madrid surpris par l’Espanyol Barcelone (VIDEO)

L’Atlético de Madrid s’est lourdement incliné (3-0) face à l’Espanyol Barcelone samedi pour la 36e journée du championnat d’Espagne, et devra attendre avant d’assurer sa deuxième place dans le classement.

Alors qu’un nul lui suffisait pour assurer définitivement sa deuxième place, l’équipe dirigée par Diego Simeone, en manque d’inspiration, a été surprise par les contre-attaques de l’Espanyol.

Le club madrilène a été surpris par un but contre son camp de son capitaine Diego Godin (45è+1), puis par Borja Iglesias (52è) qui signe son quatorzième but cette saison, avant que l’attaquant barcelonais ne s’offre un doublé sur penalty à la suite d’un contre et une charge de Juan Fran sur Puado (89è).

Ce lourd revers n’a pas grande incidence au classement pour l’Atlético (2è, 74 pts) qui n’aura besoin que d’un point lors des deux dernières journées si le Real Madrid (3è, 65 pts) bat Villarreal dimanche. Le FC Barcelone (1er, 83 pts), sacré le week-end dernier, se déplace samedi soir sur le terrain du Celta Vigo.

S.L. (avec MAP)