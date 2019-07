L’Atlético Madrid inflige une véritable correction au Real (VIDEO)

L’Atlético Madrid a étrillé le Real Madrid vendredi soir à New-York (7-3), lors d’un derby madrilène amical qui s’est joué sur la pelouse d’East Rutherford, près de New York.

L’Atlético de Madrid a ouvert le score dès la 1ère minute de jeu par le biais de Diego Costa, lors de cette rencontre de l’International Champions Cup (ICC), une série de matchs amicaux de pré-saison aux Etats-Unis. Joao Felix, a doublé la mise à la 8e minute. Angel Correa a marqué le troisième but à la 19e minute. Diego Costa a marqué deux autres buts à la 28e et 45e minutes.

Dès le début de la deuxième mi-temps, Diego Costa a marqué son quatrième but à la 51e minute. Fernandez Iglesias a ensuit inscrit le premier but des Blancos lors de cette rencontre à la 59e minute. L’Atlético a marqué un 7e but à la 710e minute grâce à Victor Vitolo.

Les hommes de Zidane ont réduit le score grâce à un penalty marqué par Karim Benzema à la 85e minute. et un but de Javier Hernandez (89e).

