L’assemblée générale du Raja reportée

Le Raja de Casablanca a annoncé le report de son assemblée générale ordinaire, prévue initialement le 27 août.

Dans un communiqué, le club indique qu’étant donné l’état d’urgence sanitaire et la situation épidémiologique, et vu que les autorités n’avaient pas donné son accord pour la tenue de l’AG de la saison dernière, l’AG ordinaire des saisons 2019-2020 et 2020-2021 a été reporté au 14 septembre prochain.

Le club ajoute que cette décision vise à permettre à tous les adhérents d’être présents, et participer activement aux discussions concernant aux points de l’ordre du jour et l’élection d’un nouveau président et d’un nouveau bureau d’administration.

M.F.