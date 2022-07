Lassaad Chebbi de retour en Botola Pro

Le club du Difaâ El Jadida a officialisé mercredi l’arrivée de l’entraîneur tunisien Lassaad Jarda Chebbi pour deux saisons en remplacement de l’algérien Abdelhak Benchikha.

Lors de la cérémonie de présentation, le technicien tunisien a exprimé sa joie de retourner au Maroc et en particulier au Difaâ El Jadida qui a connu de grands joueurs comme Ahmed Makrouh et son directeur sportif Aziz Bouderbala connu de tous les tunisiens qui est.

Il a ajouté que le club Jdidi qui a été entraîné par de grands noms à l’instar de Hassan Chahata, Abdelkader Amrani, Jamal Sellami et Badou Zaki est une grande équipe forte de ses supporters et ses joueurs, ajoutant qu’il va œuvrer avec le bureau directeur pour placer le Difaâ dans les six premières places de Botola au cours de la prochaine saison.

S’agissant de la composition humaine, l’entraîneur tunisien a indiqué qu’il va rencontrer les joueurs afin de déterminer leurs capacités physiques et techniques, ainsi que les jeunes et les espoirs, ajoutant qu’il va permettre aux joueurs qui ont reçu des offres financières de quitter le club en concertation avec le bureau directeur.

Pour sa part, le président du club, Abdellatif Moktarid a indiqué que le comité technique du Difaâ El Jadida a porté son choix sur l’entraîneur tunisien diplômé d’Allemagne grâce à son palmarès au Maroc, en Tunisie, en Thaïlande et en Autriche.

Il a ajouté que les informations faisant état du départ de plusieurs joueurs sont fausses, précisant que Hamid Souadou est le seul à avoir quitté le club et que la liste des départs et des nouvelles recrues est du ressort du nouvel entraîneur.

Lassaad Chebbi a entraîné le Raja de Casablanca en remplacement de Jamal Sellami, avec lequel il a remporté le championnat arabe et la Coupe de la confédération africaine.

S.L. (avec MAP)