Lassaad Chabbi : « On aurait pu battre le Raja »

Le Difaâ d’El Jadida (DHJ) et le Raja de Casablanca (RCA) ne se sont pas départagés (0-0) pour le compte de la 15e journée de la Botola Pro D1 « Inwi », mardi soir au stade El Abdi d’El Jadida.

L’entraîneur du Difaâ, Lasaad Chabbi a souligné que son club aurait pu avec un peu de chance remporter les 3 points de la rencontre. « On a fait un grand match et on aurait pu gagner si ce n’est cette occasion ratée à la dernière minute de jeu », souligne Chabbi.

De son côté, Mondher Kebaier souligne que le Raja a raté sa première mi-temps. « On a raté deux points, surtout en première mi-temps, en deuxième mi-temps c’était plus difficile car l’adversaire a fermé tous les espaces. On aurait aimé réaliser une 5e victoire de suite », souligne Mondher Kebaier.

Lors de la dernière saison, le Raja l’avait emporté face aux chevaliers de Doukkala pour le compte de la 23e journée (2-0) et lors de la 8e journée (0-2).

Suite à ce match, le club jdidi, 21 points, grimpe à la huitième place du classement, alors que les Verts restent à la troisième place avec 27 points.

Pour la prochaine journée de Botola Pro D1, les Vert et blanc se déplaceront chez l’Olympic de Safi samedi, tandis que le DHJ jouera à l’extérieur contre l’Union Touarga le lendemain.