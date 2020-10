L’AS FAR vise la victoire face au Raja, selon Taleb

L’entraîneur de l’AS FAR, Abderrahim Taleb, a déclaré que son équipe a disputé le match contre la Renaissance de Zemamra en étant concentrée sur le prochain match face au Raja de Casablanca dimanche, dans le cadre de la 3oe et dernière journée de la Botola Pro.

Taleb a déclaré suite à la grande victoire de son équipe sur Zemamra, que l’AS FAR a livré un match de qualité. « Nous avons marqué des buts et joué en restant focalisé sur le match suivant. Nous avons remplacé les joueurs menacés de rater le prochain match à cause des cartons, afin d’assurer leur participation au sommet de la semaine prochaine », a-t-il expliqué.

Taleb a également déclaré que son équipe vise la victoire face au Raja pour la dernière journée de la compétition, d’autant plus que le match sera décisif pour déterminer l’identité du champion, dans le cadre de la course pour le titre entre le Wydad, le Raja et la Renaissance de Berkane.

L’AS FAR avait réussi à s’imposer contre Zemamra avec cinq buts à deux, lors du match comptant pour la 29e journée de la compétition.

M.F.