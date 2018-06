L’arrivée des Lions de l’Atlas à Kaliningrad avant Maroc-Espagne (PHOTOS)

Rappelons que les coéquipiers de Mehdi Benatia se sont inclinés lors de leurs deux premiers matchs en Coupe du monde, face à l’Iran (0-1) et au Portugal (0-1). Avec ces deux défaites, le Maroc est d’ores et déjà éliminé de la compétition planétaire.

