L’Argentine passe en finale de la Coupe du Monde

Avec un très grand Leo Messi, l’Argentine a battu la Croatie (3-0). L’Albiceleste est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde pour la sixième fois de son histoire. Elle sera opposée dimanche au vainqueur du choc entre le Maroc et la France. L’Argentine a remporté le match grâce à un but sur penalty de Lionel Messi et un doublé de Julian Alvarez. À noter le travail incroyable de Messi pour la passe du troisième but qui restera dans les anales du football.

Une réelle occasion pour creuser le score s’est présentée à Lionel Messi (57 e ) repoussée par le gardien croate Dominik Livakovic.

Mené au score, le sélectionneur croate, Zlatko Dalić a opéré des changements qui ont dynamisé sa ligne offensive, mais sans impact sur le score final.

Dangereux sur des occasions en contre-attaques, les Argentins ont buté à plusieurs reprises sur le gardien Livakovic.

Au terme de ce match, l’attaquant argentin Lionel Messi a égalé le record du nombre de matches joués en Coupe du monde, avec 25 rencontres, détenu également par l’Allemand Lothar Matthaüs.

En finale, l’Argentine affrontera le gagnant de la demi-finale qui opposera le Maroc à la France mercredi au stade Al Bayt.