L’arbitre Redouane Jiyed, persona non grata en Tunisie

L’espérance de Tunis (EST) affrontera le 21 avril prochain la JS Kabylie pour le compte du quart de finale aller de la Ligue des Champions 2022/2023. L’équipe tunisienne a posé une condition à la CAF avant cette confrontation. Une source proche nous a confié en exclusivité que l’EST ne souhaite pas que l’arbitre international Redouane Jiyyed soit au sifflet de ses matchs (aller et retour).

L’Espérance de Tunis estime que ce dernier a commis énormément d’erreurs contre son équipe lors d’un nombre important de matches continentaux. Les équipes se mobilisent désormais tôt pour poser leurs conditions et dénoncer les décisions de certains arbitres, et ce, compte tenu de l’importance et la valeur de la Ligue des champions africaine aux yeux des clubs.

Nul doute que la prestation de Jiyyed lors du derby et la nervosité avec laquelle il apparaît durant les matchs ont également appuyé cette décision. Les images des erreurs de l’arbitre marocain lors du Derby se sont propagées à une grande vitesse sur les sites des supporters de l’Espérance.

Rappelons que Jiyyed a été choisi lors de la Coupe du monde du Qatar 2022 et de la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2023 pour être à la VAR. Le Marocain n’a pas foulé la pelouse et n’a arbitré aucune rencontre.