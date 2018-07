L’arbitre de Maroc-Portugal fait encore parler de lui

En 2015, Mark Geiger avait été suspendu six mois par la Concacaf après des décisions contestées lors de la demi-finale de la Gold Cup entre le Panama et le Mexique.

Selon le quotidien sportif espagnol AS, Geiger est l’un des 12 arbitres encore en activité dans cette Coupe du monde et serait pressenti pour diriger la grande finale le dimanche 15 juillet à Moscou.

L’homme “le plus détesté” des Marocains pour avoir sérieusement compromis les chances des Lions de l’Atlas de se qualifier pour le second tour du Mondial 2018, pourrait en effet être désigné pour arbitrer la finale de la compétition planétaire.