L’ancien international marocain, Mehdi Mellouk, n’est plus

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a annoncé le décès ce vendredi de l’ancien international marocain Mehdi Mellouk à l’âge de 69 ans.

Le défunt a été l’un des joueurs qui ont contribué au sacre du Maroc à la Coupe d’Afrique des nations à Addis Abeba en 1976.

L’instance fédérale a présenté ses condoléances aux membres de la famille du défunt ainsi qu’à la famille du football national.

Mehdi Mellouk, qui jouait au poste de défenseur et milieu de terrain, a été titulaire à 34 reprises avec l’équipe nationale et avait évolué à l’Ittihad et au Raja de Casablanca.

JL