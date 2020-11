L’ancien conseiller de Griezmann s’explique sur ses propos sur Messi

La situation s’est envenimée pour Antoine Griezmann au FC Barcelone. Si les tensions entre lui et Messi ne relevaient, à un moment, que de la rumeur, les déclarations de ses proches l’ont ensuite mis dans un réel embarras au sein du club.

L’ancien conseiller de Griezmann, Eric Olhats, puis son oncle, Emmanuel Lopes ont tenu des propos virulents contre Messi et le FC Barcelone. Interrogé sur ces propos, Messi avait déclaré : » J’en ai marre d’être toujours le problème dans le club ».

Si ce n’est pas Griezmann qui a tenu ces propos, c’est malheureusement lui qui en fait les frais. Les fans du FC Barcelone semblent avoir choisi le camp Messi, et certains avaient encerclé la voiture du Français, à la fin des entraînements en criant: « Messi, on le respecte! ».

Suite à cet incident, Eric Olhats est revenu sur ses propos, affirmant qu’ils ont été mal interprétées. « Je me dissocie du clan Griezmann. Les propos de l’oncle de Griezmann sont ridicules. L’oncle parle comme s’il était dans le vestiaire du Barça. Je ne parle plus aux Griezmann depuis 3/4 ans. On m’a demandé de parler de Messi mais j’en sais rien. Je ne conseille plus le joueur, on a eu des soucis personnels qui concernent que nous. Je pense qu’aujourd’hui, cette situation porte préjudice à Antoine et ça me dérange » a-t-il déclaré à RMC.

M.F.