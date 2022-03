L’ambiance folle des Lions de l’Atlas dans le vestiaire (VIDEOS)

Le Maroc a décroché son ticket de qualification à La Coupe du monde 2022 après sa victoire, mardi, face à la RD Congo au complexe Mohammed V de Casablanca.

Après le coup de sifflet final, les Lions de l’Atlas ont célébré cette qualification sur la pelouse avant de rejoindre leurs vestiaires, où la fête s’est poursuivie. Ces scènes de liesse, où l’on voit Halilhodzic et ses poulains danser, chanter et célébrer ce triomphe de la plus belle des manières, ont fait chaud aux cœurs des Marocains, tellement fiers de cette qualification.

Pour rappel, la sélection marocaine de football s’est qualifiée pour la Coupe du Monde de football Qatar-2022, en battant la RD Congo par 4 à 1 en barrage retour, mardi au complexe sportif Mohammed V à Casablanca. En match aller, les Lions de l’Atlas ont ramené un nul précieux (1-1) du stade des Martyres à Kinshasa.

L’équipe nationale a scellé le sort de la rencontre en première mi-temps, grâce aux réalisations d’Ounahi (21è) et de Tissoudali (45+7è). En deuxième période de la rencontre, les Nationaux ont confirmé leur supériorité sur les buts du même Ounahi (55è) et de Hakimi (70è).

