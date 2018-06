L’Allemagne arrache une précieuse victoire face à la Suède (VIDEO)

Rappelons que plus tôt dans la journée, l’autre match du groupe F a vu la victoire du Mexique contre la Corée du Sud (2-1). Le Mexique prend ainsi la tête du groupe avec 6 points, suivi de l’Allemagne (3 points) et de la Suède (3 points). Avec deux défaites, la Corée du Sud occupe la queue de peloton avec un zéro pointé.

Ola Toivonen a ouvert le score pour les Suédois à la 32e minute. Dès le début de la seconde mi-temps, l’Allemagne égalise grâce à un but de Marco Reus (48′). Et le meilleur reste à venir. A quelques secondes de la fin de la rencontre, le Nationalelf arrache la victoire grâce à un coup franc de Kroos (90e+5).