LaLiga Imulso: le Real, le Barça et l’Athletic Bilbao se tournent vers la justice

FC Barcelone, Real Madrid et Athletic Bilbao ont déposé une plainte contre l’accord entre LaLiga, instance qui gère le football professionnel en Espagne, et CVC, nommé ‘LaLiga Imulso’, et qui qui a été ratifié vendredi dernier par la plupart des équipes de la Première et Deuxième Division Espagnole.

« L’Athletic Bilbao, le Real Madrid et le Barça informent qu’ils ont entamé des procédures juridiques à l’encontre des accords adoptés par l’Assemblée de LaLiga le 10 décembre dernier, qui avait ratifié le projet nommé ‘LaLiga Impulso’ en partenariat avec le fonds de capital-risque CVC », soulignent les trois clubs dans un communiqué.

Les trois équipes « considèrent cet accord une transaction illégale qui provoque un dommage irréparable à l’ensemble du secteur du football espagnol et qui porte atteinte d’une manière flagrante aux principes élémentaires du droit sportif espagnol ainsi qu’à la charte de LaLiga », ajoute le communiqué, publié mercredi.

L’accord « LaLiga Impulso » vise à stimuler la croissance globale de LaLiga et de ses clubs, selon l’instance présidée par Javier Tebas.

LaLiga a défendu sa décision d' »incorporer un partenaire industriel avec une grande expérience en Espagne et dans le domaine sportif qui fournit un capital à long terme (…) pour aider LaLiga et ses clubs à se développer globalement à une époque de grands défis et d’incertitudes ».

Au total, les 37 clubs favorables au projet recevront près de deux milliards d’euros.

S.L. (avec MAP)