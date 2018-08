L’Algérie sanctionnée par la FIFA

Ainsi, l’instance dirigeante du football mondiale a condamné la fédé algérienne à payer une amende de 6000 francs Suisse pour “non-respect du code disciplinaire de la FIFA et du règlement des matches amicaux”. Les deux matchs amicaux face à la Mauritanie, disputés les 7 et 10 janvier 2017, n’avaient pas été signalés à la FIFA.

L’instance d’Infantino tient à faire respecter (vigoureusement) son règlement. La Fédération algérienne de football (FAF) l’a appris à ses dépens. En effet, la commission disciplinaire de la FIFA vient de sanctionner la FAF à cause de deux matchs “illégaux” disputés avant la CAN 2017.