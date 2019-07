L’Algérie remporte la Coupe d’Afrique des Nations (VIDEO)

C’est sur le score de 1-0 que l’Algérie remporte finalement la finale de la CAN 2019 face au Sénégal. Après un but un peu chanceux marqué dans les premières minutes, les Fennecs ont tenu tête aux Sénégalais et ont fait preuve de solidité défensive dans une finale très physique, avec de nombreuses fautes.

Autre fait marquant du match: à la 60e minute, la VAR annule un penalty pour le Sénégal, une main jugée involontaire par l’arbitre. Tout au long de la deuxième mi-temps, les Sénégalais, en manque de réussite, ont tenté tant bien que mal d’égaliser. En contre, l’Algérie n’a pas réussi a aggraver le score. Les Algériens ont remporté le match “à l’italienne” en commettant de nombreuses fautes, mais ils ont fait l’essentiel et ont montré qu’ils avaient du caractère pour remporter la CAN.

Les Fennecs s’imposent donc dans cette finale face au Sénégal et décrochent le deuxième sacre de leur histoire, après celui de 1990. C’est la deuxième finale perdue pour les Sénégalais après celle de 2002.