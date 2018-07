L’Algérie négocie avec un poids lourd du foot mondial pour remplacer Madjer

Selon la même source, le nouvel entraîneur devrait être présenté à la presse dans les prochaines 48 heures. «On se fera un plaisir de l’annoncer à la presse et au peuple algérien une fois l’accord est conclu. Nous sommes, au risque de me répéter toujours en négociations. On se donne encore quelques jours avant de finaliser», a précisé Zetchi.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK