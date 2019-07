L’Algérie favorite de la CAN? La réponse violente de Belmadi (VIDEO)

Fidèle à sa réputation, Djamel Belmadi a (encore) recadré un journaliste en conférence de presse avant le choc des Fennecs contre les Éléphants.

Plusieurs médias voient l’Algérie favorite de la CAN 2019 après un parcours, jusqu’à présent sans faute. Le sélectionneur des Fennecs n’aime pas voir les choses comme cela.

Belmadi n’a pas caché sa colère contre la presse qui ne cesse de répéter que les Algériens sont favoris pour remporter le titre. En conférence de presse, tenue mercredi, un journaliste avait insisté sur le statut de favori de l’Algérie et Djamel Belmadi n’a pas mâché ses mots pour mettre les choses au clair.

“Vous êtes là pour poser des questions et je suis là pour répondre. Donc, on n’est pas au tribunal. Une question, une réponse, je réponds comme j’ai envie de répondre. Je répète, vous avez un souci avec le champ lexical de favori et d’outsider, moi je ne rentre pas là-dedans depuis le début. Mais conférence après conférence, on répète les mêmes questions. Faites preuve d’un peu d’imagination!”, a t-il dit.

Ce n’est pas la première fois que Djamel Belmadi tombe dans ce genre de situation. Le coach de l’équipe nationale algérienne a l’habitude de se brouiller avec les journalistes. L’année dernière, toute une polémique a été créée après la victoire de l’Algérie contre le Togo (1-4) lors des éliminatoires de la CAN et tout avait commencé par un clash entre un journaliste et Belmadi.

Il est à rappeler que l’Algérie défie, ce jeudi, la Côte d’Ivoire, en quart de finale de la compétition. Après avoir sorti la Guinée, les Algériens doivent, cependant, se méfier des Éléphants, vainqueurs du Mali, solides et compacts défensivement.

