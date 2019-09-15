L’Ajax de Ziyech prend la tête du Championnat des Pays-Bas

Par lesiteinfo
- 15 septembre 2019 à 10 h 43

Après sa victoire écrasante face à SC Heerenveen (4 – 1), l’Ajax Amsterdam s’empare de la tête du classement à l’issue de la 6e journée du Championnat des Pays-Bas.

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Ajax Amsterdam 13 5 4 1 0 19 5 14

2. PSV Eindhoven 13 5 4 1 0 14 3 11

3. Vitesse Arnhem 11 6 3 2 1 10 9 1

4. AZ Alkmaar 10 5 3 1 1 12 3 9

5. FC Utrecht 10 6 3 1 2 13 10 3

6. FC Twente 9 5 2 3 0 10 6 4

7. Willem II 9 5 3 0 2 8 7 1

8. VVV Venlo 9 6 3 0 3 9 12 -3

9. Sparta 8 6 2 2 2 12 15 -3

10. Feyenoord 6 4 1 3 0 5 4 1

11. ADO La Haye 6 5 2 0 3 8 9 -1

12. SC Heerenveen 6 6 1 3 2 7 8 -1

13. Heracles 5 5 1 2 2 4 9 -5

14. FC Groningue 4 5 1 1 3 4 7 -3

15. FC Zwolle 4 5 1 1 3 7 12 -5

16. Emmen 3 6 1 0 5 5 14 -9

17. Fortuna Sittard 2 4 0 2 2 4 9 -5

18. RKC Waalwijk 1 5 0 1 4 5 14 -9

samedi

AZ Alkmaar – Sparta 5 – 1

Ajax Amsterdam – SC Heerenveen 4 – 1

VVV Venlo – FC Groningue 2 – 1

PSV Eindhoven – Vitesse Arnhem 5 – 0

FC Utrecht – Emmen 3 – 1

dimanche

(10h15 GMT) FC Zwolle – RKC Waalwijk

(12h30 GMT) Feyenoord – ADO La Haye

Heracles – Willem II

(14h45 GMT) Fortuna Sittard – FC Twente

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