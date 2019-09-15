L’Ajax de Ziyech prend la tête du Championnat des Pays-Bas

Après sa victoire écrasante face à SC Heerenveen (4 – 1), l’Ajax Amsterdam s’empare de la tête du classement à l’issue de la 6e journée du Championnat des Pays-Bas.
Classement: Pts J G N P bp bc dif
1. Ajax Amsterdam 13 5 4 1 0 19 5 14
2. PSV Eindhoven 13 5 4 1 0 14 3 11
3. Vitesse Arnhem 11 6 3 2 1 10 9 1
4. AZ Alkmaar 10 5 3 1 1 12 3 9
5. FC Utrecht 10 6 3 1 2 13 10 3
6. FC Twente 9 5 2 3 0 10 6 4
7. Willem II 9 5 3 0 2 8 7 1
8. VVV Venlo 9 6 3 0 3 9 12 -3
9. Sparta 8 6 2 2 2 12 15 -3
10. Feyenoord 6 4 1 3 0 5 4 1
11. ADO La Haye 6 5 2 0 3 8 9 -1
12. SC Heerenveen 6 6 1 3 2 7 8 -1
13. Heracles 5 5 1 2 2 4 9 -5
14. FC Groningue 4 5 1 1 3 4 7 -3
15. FC Zwolle 4 5 1 1 3 7 12 -5
16. Emmen 3 6 1 0 5 5 14 -9
17. Fortuna Sittard 2 4 0 2 2 4 9 -5
18. RKC Waalwijk 1 5 0 1 4 5 14 -9
samedi
AZ Alkmaar – Sparta 5 – 1
Ajax Amsterdam – SC Heerenveen 4 – 1
VVV Venlo – FC Groningue 2 – 1
PSV Eindhoven – Vitesse Arnhem 5 – 0
FC Utrecht – Emmen 3 – 1
dimanche
(10h15 GMT) FC Zwolle – RKC Waalwijk
(12h30 GMT) Feyenoord – ADO La Haye
Heracles – Willem II
(14h45 GMT) Fortuna Sittard – FC Twente