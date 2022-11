L’Ajax Amsterdam se sépare de Mohamed Ihattaren (PHOTO)

L’Ajax Amsterdam a décidé de mettre un terme à sa collaboration avec Mohamed Ihattaren. Le club néerlandais ne recrutera finalement pas l’international néerlando-marocain. En prêt de la Juventus, le milieu offensif fera son retour en Italie le 3 janvier 2023.

Mohamed Ihattaren restera avec la Vieille dame jusqu’en 2025, date à laquelle son contrat prendra fin. Bien qu’il ait présenté de bonnes performances durant la dernière saison (4 buts en 5 rencontres officielles), de récentes blessures et ses problèmes personnels, notamment une affaire avec la mafia néerlandaise, ont poussé le club à chercher à se séparer de lui.

A.O.

ℹ️ Ajax has notified Mohamed Ihattaren and Juventus FC that the option to purchase will not be exercised. Ihattaren's loan will run out on 3 January, 2023 and not be extended.

— AFC Ajax (@AFCAjax) October 31, 2022