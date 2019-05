Après avoir validé son titre de champion, l’Ajax Amsterdam a choisi son meilleur joueur de l’année. Celui qui a fortement contribué aux succès de l’équipe en championnat, en Coupe des Pays-Bas et en Ligue des Champions.

Il s’agit de Hakim Ziyech qui a épaté le monde entier et a fait rêver les Néerlandais. Fidèle à sa réputation, le joueur a été souvent décisif cette saison. En C1, il a marché sur le Real Madrid en huitièmes, avant de faire souffrir la Juve de Cristiano Ronaldo en quart.

Sans oublier sa prestation galactique contre Tottenham, malgré l’élimination lors des derniers moments de cette demi-finale qui restera dans les annales du football. Et ce n’est pas tout, le Marocain a mené l’Ajax vers un doublé historique, le premier depuis 2002: le titre de l’Eredivisie, le 34e de son histoire, et la Coupe des Pays-Bas.

Rappelons que la valeur marchande du Lion de l’Atlas a pris l’ascenseur suite à sa saison exceptionnelle avec l’Ajax. L’international marocain est d’ailleurs convoité par plusieurs grandes écuries européennes comme le Bayern, Liverpool, ou encore le Real Madrid. Les médias étrangers font d’ailleurs état d’un accord trouvé avec les Bavarois, mais rien n’est encore officiel.

N.K

PLAYER OF THE YEAR! 🎩⁰👨‍🎨 H A K I M Z I Y E C H!#nummer34 pic.twitter.com/F7EpYcqKWG

— AFC Ajax (@AFCAjax) May 16, 2019