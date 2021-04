L’agent de Hamdallah s’attaque à Halilhodzic (PHOTO)

Le frère et agent du joueur marocain Abderazzak Hamdallah, Abderrahim Hamdallah, a critiqué le sélectionneur national Vahid Halilhodzic pour les pâles prestations de l’équipe nationale lors des dernières échéances.

Sur son compte Instagram, Abderrahim Hamdallah a déclaré que le Maroc est un grand pays au niveau footballistique, et qu’il mériterait selon lui un grand entraîneur. « Vahid Halilhodzic n’est pas qualifié pour être l’entraîneur du Maroc. Hervé Renard a plus d’expérience et de qualification que lui, mais il n’a quand même pas pu gagner la Coupe d’Afrique des Nations alors qu’il est resté près de 4 ans », a-t-il écrit.

À noter que Halilhodzic avait expliqué auparavant qu’il ne convoquait pas Hamdallah, car celui-ci avait annoncé sur les réseaux sociaux avoir mis fin à sa carrière internationale.

M.F.