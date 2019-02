L’actuel meilleur joueur d’Europe est Marocain

Auteur d’une prestation de haut vol contre le Real Betis dimanche dernier, Youssef En-Nesyri voit ses efforts récompensés.

L’avant-centre marocain de Leganés domine, en ce moment, la tête du classement des meilleurs joueurs des 5 grands championnats européens et devance les vedettes du vieux continent.

La liste est dressée par le site des statistiques “WhoScored”, qui se base sur les 6 derniers matchs de chaque footballeur. Cristiano Ronaldo est en seconde place, Raheem Sterling est troisième, tandis que Lionel Messi occupe le cinquième rang.

En-Nesyri ne cesse d’impressionner ces derniers temps. Il a inscrit un superbe hat-trick (son premier et premier dans l’histoire du club) lors du match ayant opposé dimanche dernier son équipe à celle du Betis Séville. Le Lion de l’Atlas a inscrit aussi, samedi 27 janvier, un doublé face à Eibar.

L’international marocain avait également offert la victoire à son club contre Rayo Vallecano le 4 février et face à Huesca le 12 janvier. Il compte à son actif 8 buts et deux passes décisives en 20 matchs. Plus rien n’arrête le natif de Fès, formé à l’Académie Mohammed VI de football.

Kabiro Bhyer