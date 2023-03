La vie en Arabie Saoudite, Ramadan… Georgina Rodriguez dit tout ! (VIDEO)

Georgina Rodriguez, petite amie de Cristiano Ronaldo, a exprimé son grand bonheur de vivre en Arabie Saoudite, de passer le mois sacré du Ramadan dans ce pays et de vivre sa merveilleuse atmosphère. Dans une courte interview accordée à la marque Laverne, Georgina Rodriguez, égérie de la marque, a prononcé des mots en arabe, ce qui en a impressionné plus d’un. « Bonjour, je suis Georgina », prononce-elle en arabe.

Sur la culture saoudienne, Georgina a déclaré : « Je me sens très en sécurité ici et j’apprécie les fortes valeurs familiales. J’ai ressenti un grand bonheur lorsque j’ai visité le désert saoudien, en particulier le lien avec cette terre magique, la puissance et la magie du désert saoudien la nuit est incroyable ».

Sur le mois de Ramadan, Georgina a dit: « Je suis très heureuse parce que je vis le Ramadan à l’endroit où il a commencé. C’est une expérience spéciale pour moi, l’atmosphère du Ramadan, les lanternes et tout. »