La vidéo de l’émir du Qatar célébrant la victoire du Maroc fait le buzz sur Twitter

Les twittos ont largement partagé et commenté la vidéo qui fait voir la joie de l’émir de Qatar, célébrant la belle victoire des Lions de l’Atlas contre les Diables Rouges belges. Victoire acquise sur le score sans appel de 2-0, dimanche 27 novembre courant.

Ainsi, Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, des tribunes du stade Al Thumama, à Doha, a démontré son soutien et ses encouragements à l’équipe nationale marocaine. Son large sourire et ses applaudissements en sont la preuve après que les Lions de l’Atlas ont réussi, avec l’art et la manière, à remporter le match et à empocher les trois précieux points de la victoire. A noter que celle-ci est la première de l’Histoire du football mondial d’une équipe arabe et africaine contre l’équipe belge d’Eden Hazard et de ses coéquipiers!

Cette prouesse marocaine renforce véritablement les chances des Lions de l’Atlas en vue de la qualification au prochain tour de la Coupe du monde Qatar 2022, 22ème édition de la grand-messe footballistique mondiale.

Sachant que la sélection nationale, avec quatre points dans son escarcelle, se classe deuxième du Groupe F derrière la Croatie, à la différences des buts, en attendant l’ultime et décisif match contre le Canada, jeudi 1er décembre.

Rappelons également, à propos de la famille régnante de Qatar, que d’autres enregistrements vidéos ont auparavant montré Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani et son père Cheikh Hamad Bin Khalifa Al-Thani en train d’exprimer leur soutien aux équipes d’Arabie Saoudite et de Tunisie.

