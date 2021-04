La victoire renversante de l’Ittihad Tanger face au WAC (VIDEO)

L’Ittihad de Tanger (IRT) s’est imposé face au Wydad de Casablanca (WAC) par 3 buts à 2, dimanche soir au Grand stade de Tanger, pour le compte de la 13è journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football.

Menés 2 à 0 après des buts d’Ayoub El Amloud et Saimon Msuva, respectivement, aux 8è et 38è minutes, les Tangérois ont renversé la vapeur en seconde période.

Au retour des vestiaires, les hommes de Driss Mrabet ont réussi une véritable remontada et pu obtenir deux penalties à la 72è et 77è minute, transformés par Youssef Anouar et Axel Maye.

Avant le sifflet final de l’arbitre (90è+4), Mohamed Chibi a donné le coup de grâce aux Wydadis en inscrivant un joli but sur une balle arrêtée, permettant aux Tangérois de remporter les trois points de la rencontre. Au terme de ce match, les hommes de Faouzi Benzarti restent toujours leaders (26 points) à un point seulement de leur rival, le Raja Casablanca, vainqueur de l’Olympic Safi (2-0). Pour sa part, l’IRT grimpe au podium, partageant la 3è position avec le Hassania d’Agadir et l’AS FAR (20 pts).