La vérité sur les rumeurs annonçant Moncef Belkhayat au Raja

Il a décidé de mettre les choses au clair. L’ancien ministre de la Jeunesse et des Sports et membre du RNI (Rassemblement national des indépendants), Moncef Belkhayat, a en effet démenti la rumeur selon laquelle il aurait l’intention de présider le Conseil d’administration de la nouvelle société que le Raja de Casablanca entend créer.

