La vérité sur les négociation du PSG avec Zidane

Le directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo, a coupé court aux rumeurs selon lesquelles le club serait en négociation avec Zinedine Zidane, pour succéder à Mauricio Pochettino.

Selon lesdites rumeurs, circulant depuis plusieurs mois, Zidane, qui n’a entraîné aucune équipe depuis sa séparation avec le Real Madrid la saison dernière, serait candidat pour prendre les rênes du PSG. Leonardo a démenti ces rumeurs dans une déclaration à L’Équipe. « On n’a jamais pensé à changer d’entraîneur. Vraiment, on n’a jamais contacté Zidane ou qui que ce soit », a-t-il confié.

Et d’ajouter au sujet de Pochettino : « Il y a eu des rumeurs de départ. De son côté, il affirme qu’aucun club ne l’a sollicité et personne ne nous a appelés. Aujourd’hui, il a encore un an de contrat ».

Notons que certaines rumeurs avaient également évoqué un intérêt de Manchester United pour Pochettino, et que des négociations sont déjà en cours.

M.F.