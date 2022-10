La vérité sur le ʺcoming-outʺ d’Iker Casillas (PHOTOS)

Le monde du ballon rond a été choqué et confus le temps d’un tweet dans la journée du 9 octobre. Iker Casillas avait partagé un message concernant sa sexualité, faisant son coming-out.

L’ex-gardien du Real Madrid et de la sélection espagnole a partagé sur Twitter un message pour le moins insolite, auquel personne ne s’y attendait. ʺJ’espère que vous me respectez : je suis gayʺ, pouvait-on lire sur le compte de Casillas. Cela a attiré la curiosité de plus d’un, sans parler du choc dans la sphère footballistique.

Son ex-coéquipier de la Roja et ex-capitaine du FC Barcelone, Carles Puyol, n’a pas arrangé les choses, puisqu’il a lui-même partagé une réponse qui a mis de l’huile sur le feu. ʺIl est temps de raconter notre histoire, Ikerʺ, a écrit l’ancien joueur. Les rumeurs donc sur l’homosexualité des deux joueurs a généré un buzz énorme sur les réseaux sociaux pendant quelques heures, avant que la vérité n’éclate.

Iker Casillas est sorti une seconde fois sur son compte. ʺCompte piraté. Heureusement tout est en ordre. Mes excuses à mes followers. Et bien sûr, plus d’excuses à la communauté LGBTʺ. Carles Puyol s’est également excusé pour sa ʺblague de mauvais goûtʺ aux dépens du gardien de but.

A.O.