La valeur marchande de Youssef En-Nesyri continue de grimper

La côte de Youssef En-Nesyri continue de grimper, atteignant les 10 millions d’euros. L’international marocain de Leganés vaut plus cher qu’il y a un an. Estimé à 6 millions d’euros l’été dernier, sa valeur marchande a en effet grimpé de quatre millions.

En 2017, le joueur valait un million d’euros lorsqu’il était avec Malaga. Leganés a eu raison de miser sur le natif de Fès, âgé de 21 ans, qui ne cesse de briller et d’évoluer.

Il compte à son actif 10 buts et deux passes décisives en 29 matchs disputés cette saison (toutes compétitions confondues). Avec de telles statistiques et après avoir épaté la galerie lors du Mondial 2018, En-Nesyri a pu gagner sa place de titulaire en sélection. A en croire les informations de AS, le Real Betis et Arsenal seraient intéressés par l’international marocain, sous contrat avec Leganés jusqu’en 2030,

L’attaquant sera d’ailleurs très attendu lors de la Coupe d’Afrique des nations 2019 qui se jouera du 21 juin au 16 juillet en Égypte. Notons que

N.K

