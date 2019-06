La Toile en colère contre Fayçal Fajr (PHOTOS)

Le départ d’Abderazzak Hamdallah du rassemblement des Lions de l’Atlas enflamme les réseaux sociaux. Tous les espoirs des mordus du ballon rond au Maroc reposaient sur les épaules de l’attaquant, qui a tout cassé cette saison avec Al Nassr.

Toutefois, la mauvaise nouvelle de son départ a tout chamboulé. Les internautes marocains ont du mal à digérer cette décision. Ils soutiennent, cependant, la version partagée par plusieurs médias qui font savoir que Hamdallah a claqué la porte à cause d’un conflit avec Fayçal Fajr.

Le penalty tiré par Fajr contre la Gambie aurait provoqué le conflit avec Hamdallah. Ce dernier avait demandé à Fajr de tirer le penalty mais le joueur avait refusé. Le milieu de terrain du SM Caen est sous le feu des critiques. Certains supporters ont même lancé des “hashtags” comme: “Fajr dégage” ou encore “Tous avec Hamdallah”.

“Fayçal Fajr publie une vidéo où il danse sur une chanson nommée “Bye Bye”. Un message directement adressé à Hamdallah. Le joueur du SM Caen semble fier de son coup, lui qui a l’habitude de semer la discorde dans les vestiaires en club comme en sélection”, écrit un fan de l’équipe nationale sur son compte Twitter.

“Fajr et Dirar ont publié une story sur Instagram où ils dénigrent Abderrazak Hamdallah dans une chanson improvisée intitulée bye bye. Le top de la bassesse. Ils l’ont ensuite supprimée. Mais le mal est déjà fait”, déplore un autre.

Alors que plusieurs supporters du Maroc sont en colère, Faycal Fajr a en effet publié une story provocatrice après le départ de Hamdallah. L’international marocain a ensuite supprimé son post mais la vidéo avait déjà fait le tour de la Toile. Les internautes marocains n’ont pas manqué de critiquer l’attitude du joueur et demandent qu’il soit viré du groupe.

Notons que la FRMF avait annoncé que Hamdallah a quitté le rassemblement des Lions pour cause de blessure. Le médecin de l’équipe nationale Abderazzak Hifty a, de son côté, assuré que le joueur ne souffrait pas d’une grave blessure et qu’il a préféré partir parce qu’il ne se sentait pas prêt pour la CAN.

N.K

Fayçal Fajr publie un nouveau clip dansant sur fond de "Bye Bye". Un message directement adressé à HamedAllah. Le joueur SM Caen semble fier de son coup, lui qui a l'habitude de semer la discorde dans les vestiaires en club comme en sélection. Trop c'est trop. pic.twitter.com/9E3uDOZhga — SOCCER212 (@SCCR212) June 14, 2019

Faycal Fajr Dégage pic.twitter.com/KiZNWcXv1x — محمد كريم لعصابة (@6vAUaBbhyhC22Gk) June 14, 2019

Le top de la bassesse signée Fajr et Dirar qui ont publié une story sur instagram où ils dénigrent Abderrazak Hamdallah dans une chanson improvisée intitulée bye bye. Ils l'ont ensuite supprimé. Mais le mal est déjà fait. @EnMaroc pic.twitter.com/UDAKF3zMPJ — Abderrahman ICHI (@abdelichi) June 14, 2019