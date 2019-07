La Toile en colère après l’élimination des Lions de l’Atlas (PHOTOS)

Le choc du Maroc et le Bénin a choqué les supporters marocains. Personne ne s’attendait à voir la sélection nationale éliminée des huitièmes de la Coupe d’Afrique des Nations 2019.

Il faut dire que le Maroc était l’un des favoris du tournoi. Comment donc expliquer cette élimination hier soir ? C’est ce que les internautes marocains n’arrivent toujours pas à digérer. C’est un vent de colère qui souffle sur la Toile en ce moment.

Certains ont pointé du doigt Hakim Ziyech et ont estimé que le joueur est le premier responsable de cette débâcle. “Hakim Ziyech ne pense qu’aux Pays-Bas et au duo de folie qu’il aurait pu former avec Memphis Depay. Il nous fait payer ça maintenant. Avec l’Ajax, en plein Ramadan, il faisait plus de pressing que De Jong et Van de Beek réunis. C’est honteux”, lance un amoureux de l’équipe nationale.

D’autres n’ont pas manqué d’ironiser les choses, comme ce supporter qui a écrit: “Oh non quelle surprise ! le Maroc, l’un des favoris du tournoi, est éliminé. Ils auraient pu remporter la CAN après leurs but incroyable contre la Namibie”.

Quelques internautes n’ont pas manqué de critiquer Hervé Renard. Ce dernier a posté un message de remerciement sur son compte twitter, et un mordu de l’équipe nationale a répondu: “Vous avez eu votre chance et vous avez échoué lamentablement. Seuls les résultats comptent. Si vous aimez vraiment le Maroc, dites haut et fort ce qui ne va pas au sein de la sélection”.

N.K

Hakim Ziyech ne pense qu'aux Pays-Bas et au duo de folie qu'il aurait pu former avec Memphis Depay. Il nous fait payer ça maintenant. Avec l'Ajax, en plein Ramadan, il faisait plus de pressing que De Jong et Van de Beek réunis. C'est honteux. — Sofiane (@SofianeRaul) July 5, 2019

Ziyech en ldc VS Ziyech avec le Maroc #MARBEN pic.twitter.com/YVVn4yDZI8 — WAIL LA PASS D ⚡️™ (@wailrz) July 6, 2019

Ziyech c’est l’homme le plus détesté par le Maroc en ce moment — Ikram (@ikramodr) July 6, 2019

Marek quand le Maroc a perdu pic.twitter.com/vIVFaGyaiB — El Principe (@derbail) July 6, 2019

Quelqu’un pourrait pas employer un marabout ou quoi pour effacer l’équipe du Maroc? Comme ça on souffrira plus — Ilias sans y merci 😊 (@Fantomarocain) July 6, 2019

j'suis dégoûté pour le maroc — La force (@Krm_Zaazaa) July 6, 2019

Vous avez eu votre chance et vous avez échoué lamentablement. Seuls les résultats comptent. Si vous aimez vraiment le Maroc, dîtes haut et fort ce qui ne va pas au sein de l'@EnMaroc et de la @FRMFOFFICIEL qui gaspille notre argent a tout va. Vous nous devez au moins ca ! — Abdelhamid Souissi (@souissi_) July 6, 2019