La surprise du Raja de Casablanca à ses fans (PHOTO)

View this post on Instagram

You can get your official Raja Polo and Cap now at Jumia😍 Let's celebrate all together the 70th anniversary of this great club 💚 Buy now 👉https://www.jumia.ma/rca-store/ يمكن ليك تشري انطلاقا من اليوم المنتوجات الرسمية للنادي عبر الأنترنيت 😍 من خلال متجر الرجاء في موقع جوميا لنحتفل جميعا بالذكرى 70 نادينا العظيم💚 اشتري الآن 👈https://www.jumia.ma/rca-store/