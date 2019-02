La Supercoupe d’Espagne change de format

Le président de la Fédération royale espagnole de football (RFEF), Luis Rubiales, a annoncé ce mardi 19 février un nouveau format pour la Supercoupe d’Espagne qui deviendra une finale à quatre entre le champion et le vice-champion de la Liga et le vainqueur et finaliste de la Coupe du Roi.

Ce nouveau format en “final four”, qui remplacera le match de la Super-coupe opposant normalement le champion de la Liga au vainqueur de la Coupe du Roi, sera proposé pour adoption à l’Assemblée de la RFEF, a précisé Rubiales lors d’une rencontre avec la presse à Madrid.

Il a relevé que la première édition de la Supercoupe d’Espagne dans sa nouvelle formule devra se jouer cette année, une fois la décision adoptée par l’Assemblée de la RFEF, a-t-il noté.

La Super-coupe d’Espagne se jouera ainsi en trois matchs au lieu de seulement un; à savoir deux demies-finales et une finale.

S.L. (avec MAP)