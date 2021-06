La star du FC Cologne s’affiche en maillot du Wydad (PHOTO)

L’international belge Sebastian Bornow a tenu à rendre hommage au Wydad de Casablanca, dans lequel il a fait ses débuts footballistiques.

Sur son compte Twitter, le joueur du FC Cologne a publié une photo de lui enfant avec le maillot du WAC, et a écrit: « C’est ici que tout a commencé ».

À noter que Bornow avait rejoint l’école du Wydad en 2007, avant de la quitter deux ans après. Il est ensuite retourné en Belgique où il a entamé son parcours junior à Wolvertem, puis Dender, puis Anderlecht où il a commencé son parcours professionnel.

M.F.

Where it all began @WACofficiel 🇲🇦 #tbt pic.twitter.com/lzi5i8259n

— Seb Bornauw (@SebBornauw33) June 17, 2021