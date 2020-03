La Serie A suspendue à cause du Coronavirus ?

Le ministre italien des sports, Vincenzo Spadafora, a appelé dimanche à suspendre le championnat national de football (Serie A) en raison de la propagation de l’épidémie du nouveau coronavirus, qui a provoqué la mort de 233 personnes en Italie.

“Alors que nous demandons aux citoyens de faire d’énormes sacrifices pour empêcher la propagation de la contagion, cela n’a pas de sens de mettre en péril la santé des joueurs, des arbitres, des membres de l’encadrement et des supporters, qui se rassembleront sûrement pour regarder les matches”, a-t-il dit sur Facebook. Suite à l’annonce du ministre, le coup d’envoi du premier match de Serie A de la journée de dimanche, opposant Parme à la Spal, a été décalé de 11h30 GMT à 12h45 GMT, ont indiqué les deux clubs sur Twitter.

Avec plus de de 5.880 cas et 233 décès, l’Italie est avec l’Iran et la Corée du Sud l’un des pays les plus touchés, en dehors de la Chine. Des millions d’habitants du nord de l’Italie ont été placés en quarantaine pour endiguer l’épidémie du Covid-19, selon un décret officiel signé dans la nuit de samedi à dimanche.

Toutes les manifestations sportives, y compris les matchs de football, doivent se tenir à huis clos en Italie jusqu’au 3 avril.

YC