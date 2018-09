La sanction est tombée pour Belhanda

Coup dur pour Younès Belhanda. L’international marocain vient d’être lourdement sanctionné par la Fédération turque de football.

Et pour cause, le joueur de 28 ans, qui évolue dans les rangs de Galatasaray, a été l’auteur d’un tacle agressif contre un joueur de Trabzonspor à la 30ème minute de la rencontre, dans le cadre de la 4ème journée du championnat turc. Le milieu de terrain a immédiatement écopé d’un carton rouge, au grand dam de ses coéquipiers et des supporters du Galatasaray.

Belhanda, qui se prépare actuellement pour le match de la sélection nationale contre le Malawi prévu samedi 8 septembre, a ainsi été suspendu par la Fédération turque pour les trois prochaines rencontres du championnat.

S.L.