La ressemblance entre Bounou et « Rio » enflamme la toile

Décidément, on aime bien trouver des sosies à Bounou. Sur internet, la ressemblance entre le gardien de l’équipe nationale Yassine Bounou et l’acteur espagnol Miguel Herran (La Casa de Papel) plus connu sous le nom de « Rio » est frappante.

Sur les réseaux sociaux, on ne compte plus les commentaires qui confirment cette thèse mais qui gardent une préférence pour le Lion de l’Atlas : « Bounou est plus grand et beaucoup plus beau », souligne une internaute.

Pour leur part, certains internautes sur Instagram se sont également amusés à comparer Bounou au personnage de bandes dessinées, Aladin. À vous de juger.