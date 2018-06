La réponse de la FIFA à ceux qui accusent la VAR

Mais une chose est sûre pour la FIFA! “Le niveau d’arbitrage est remarquable et aucune sélection qui a disputé la phase de poules ne peut se sentir lésée avec la VAR”. Des paroles qui n’ont pas convaincu les journalistes présents et qui ont laissé perplexes les spécialistes!

Collina affirme que l’arbitre de champ s’est déplacé pour consulter les images à 14 reprises. “Dans 95% des cas, les décisions du corps arbitral étaient bonnes”, assure Collina, qui précise que ce taux est passé à 99,3%…grâce à la VAR! Le trio arbitral a ensuite montré des extraits de matchs où la VAR a été utilisée. Bien évidemment, ce sont les extraits en faveur de la FIFA qui ont été diffusés. Le penalty accordé, puis refusé au Sénégal prouve effectivement que la VAR a bien fait son travail… Mais pourquoi ne pas avoir diffusé un extrait de Suisse-Brésil ou les deux penaltys non sifflés lors de Maroc-Portugal…ou encore le but “non valable” de l’Espagne face au Maroc? Lorsqu’un journaliste l’a interpellé concernant la lettre de la FRMF adressée à la FIFA, Collina a botté en touche. “Nous ne sommes pas au courant de cette lettre, donc nous ne pouvons pas répondre”.

Collina-Rosetti-Bussaca! Ces trois arbitres internationaux de renom ont représenté la FIFA ce vendredi devant la presse venues des quatre coins du monde. En conférence de presse, le sujet numéro 1 était évidemment la VAR, l’arbitrage vidéo qui ne plaît pas à tout le monde et qui a pénalisé le Maroc. Dressant fièrement le bilan de la VAR lors de phase de groupe du Mondial 2018, Collina et ses acolytes ont donné des chiffres. Beaucoup de chiffres! Histoire de prouver ce qu’ils avançaient. Au total, ce sont 335 faits de jeu qui ont été vérifiés par les caméras de la FIFA durant 48 rencontres. Et la VAR a été utilisée 17 fois.