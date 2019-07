La recette de Renard pour battre le Bénin

Les supporters marocains attendent avec impatience le choc des huitièmes de finale, de la Coupe d’Afrique des Nations, qui oppose le Maroc au Bénin. “Tout se jouera sur des petits détails lors de cette rencontre”, selon le sélectionneur Hervé Renard.

Le technicien Français s’est montré confiant et optimiste en conférence de presse, ce jeudi matin. Il a fait savoir que la rencontre “ne sera pas facile”. Hervé Renard a expliqué que les joueurs “doivent faire une belle entame de match et ouvrir le score dès les premières minutes de la rencontre”.

“Nous allons livrer un nouveau combat. Le côté mental est très important et peut faire la différence. Les joueurs doivent être concentrés et faire attention aux petits détails qui peuvent changer la donne”, a t-il confié.

Et d’ajouter: “Nous savons que nous sommes forts physiquement et mentalement. Nous avons un bon esprit d’équipe. Maintenant, nous devons gérer les petits détails qui peuvent tout chambouler. Je pense que le plus important c’est qu’on reste concentrés sur nos objectifs.”

Rappelons que ce choc, tant attendu, se jouera vendredi à 17H sur la pelouse du stade Al Salam au Caire. En cas de qualification pour les quarts de finale, les Lions de l’Atlas seront opposés au vainqueur du match Sénégal-Ouganda.

K.B.