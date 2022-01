La réaction des analystes de BeIN Sport après le but de Hakimi (VIDÉO)

Des présentateurs et analystes du réseau qatari BeIN Sport ont réagi au magnifique but qu’Achraf Hakimi a marqué d’un coup franc, mardi contre le Malawi, en 8e de finale de la CAN.

Le journaliste à BeIN Sport, Mohannad Jalli, a publié une vidéo montrant sa réaction, ainsi que celle de ses collègues analystes et présentateurs au but de Hakimi. Tous ont exprimé leur admiration pour le magnifique tir cadré qui a fini au fond des filets.

« Hakimi est notre Hakimi à tous. Bravo les Lions de l’Atlas et dima Maghrib », a déclaré le journaliste.

M.F.