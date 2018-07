La réaction de Nordin Amrabat après son transfert à Al-Nasr

L’international marocain Nordin Amrabat s’est officiellement engagé avec le club saoudien d’Al-Nasr. Ce dernier a annoncé la nouvelle lundi.

A cette occasion, le Lion de l’Atlas a tenu à exprimer sa joie sur les réseaux sociaux. “Heureux et excité d’entamer ma nouvelle aventure. Impatient de rencontrer les incroyables fans d’Al-Nasr”, a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Happy and excited with my adventure. Looking forward to meet these amazing @AlNassrFC fans. #bismillah🙏 https://t.co/GawPfUmJ8A

— Nordin Amrabat (@NAmrabat53) July 16, 2018