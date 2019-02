La réaction de Hicham El Guerrouj après avoir perdu l’un de ses records

Samuel Tefara (19 ans) a pulvérisé, samedi 16 février à Birmingham (Angleterre), le record du monde du 1500 mètres en salle (3mn 31 s 18/100), détenu par l’ex-champion marocain Hicham El Guerrouj. L’Ethiopien a donc réussi à battre, 22 ans après, ce fameux record en réalisant un temps de 3m 31 s 4/100.

Muni de son compte Twitter, El Guerrouj a tenu à féliciter le jeune athlète. “Je suis très fier et heureux d’avoir porté le record du 1500m indoor (en salle, ndlr) pendant 22 ans. Je tiens à féliciter Samuel Tefera pour son excellente course et lui souhaite bonne chance pour le reste de sa carrière”, a-t-il écrit.

Rappelons par ailleurs que Hicham El Guerrouj détient un autre record du 1500 mètres (3m 26 s).

A.K.A.