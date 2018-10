La question qui a fait rire Hervé Renard après le match (VIDEO)

Ne manque-t-il pas un joueur comme Nabil Zhar avec les Lions de l’Atlas pour faire la différence dans une telle rencontre? C’est la phrase lancée par le journaliste de Bein Sport à Hervé Renard après le match face aux Comores. Le sélectionneur a eu un sourire après cette question et a répondu que le problème ne se résumait pas à un seul joueur, esquivant ainsi la question concernant la non-sélection de Nabil Zhar, qui est pourtant en forme avec son club.

“Je remercie le public de nous avoir encouragé malgré la prestation d’aujourd’hui. Heureusement que les joueurs y ont cru jusqu’au bout et qu’on a arraché la victoire”, a résumé Renard, qui n’a pas caché, au micro d’Arryadia, qu’il n’était pas satisfait de ces joueurs. “Il faut rendre hommage au public. Ils y ont cru jusqu’au bout, c’est eux qui sont les meilleurs ce soir avec l’équipe des Comores!”, a-t-il lancé en conférence de presse. “On a été trop moyens, trop mauvais. On a eu la force d’y croire jusqu’au bout. L’absence de Belhanda et Ziyech a pesé. On a manqué de créativité. Il faut se préparer pour mardi”.

Les Lions de l’Atlas se sont imposés 1-0 à la dernière seconde, grâce à un penalty transformé par Fayçal Fajr. Hervé Renard a eu très chaud et le Maroc prend les 3 points avant la deuxième rencontre contre les Comores mercredi prochain.

Rappelons que le Cameroun a battu le Malawi sur le score de 1-0 vendredi. Le Cameroun compte 7 points et le Maroc 6 points. Le Malawi compte 3 points et les Comores 1 point. La victoire était impérative pour les Lions de l’Atlas.

S.L.