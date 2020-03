La Premier League suspendue à cause du coronavirus

Les quatre ligues anglaises, à savoir la Premier League, le Championship, la League one et la League two, seront suspendues jusqu’au 3 avril suite à la propagation du coronavirus.

«Cette décision n’a pas été prise à la légère. Elle a été prise face au nombre croissant de clubs concernés par des mises en isolement de leurs joueurs», peut-on lire dans un communiqué de la Ligue anglaise.

D’ailleurs, Everton et Bournemouth ont annoncé ce vendredi que plusieurs joueurs présentant des symptômes du virus ont été placés en quarantaine.

H.M.