La Premier League sous le charme de Soufiane Rahimi

Soufiane Rahimi, l’international marocain qui évolue dans les rangs d’Al Ain, susciterait l’intérêt de plusieurs clubs de Premier League.

Le joueur signe sur de bonnes prestations au championnat émirati et a réussi, lors de sa première saison avec Al Ain, à remporter deux titres, à savoir le championnat et la Coupe. Il a également été l’auteur de 8 buts et de 12 passes décisives. L’attaquant a aussi réussi cette saison à marquer quatre buts en six matchs, avec cinq passes décisives. En Coupe, il a inscrit six réalisations, au grand bonheur des fans de l’Ain.

Ces succès ont ainsi suscité l’intérêt de plusieurs clubs, dont certains de la Premier League, qui chercheront éventuellement à s’attacher les services du joueur.

H.M.