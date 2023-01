La photo de Regragui en compagnie de deux joueurs marocains fait le buzz

La photo du sélectionneur national, Walid Regragui, en compagnie de deux joueurs marocains évoluant dans la même équipe française de Ligue 1, a suscité beaucoup de curiosité.

Il s’agit des défenseurs du Football Club de Sochaux-Montbéliard, Saad Agouzoul et Ismail Aniba. Et leur photo avec le coach des Lions de l’Atlas a fait courir des rumeurs sur leur possible convocation, lors de la prochaine concentration de l’équipe nationale.

Par ailleurs, les vacances de Walid Regragui et de son staff sont finies depuis quelques jours déjà et les préparatifs ont commencé en vue des rencontres qui attendent les Lions de l’Atlas au mois de mars prochain, selon une autre photo montrant tout ce beau monde à l’œuvre.

Ce dernier cliché peut aussi faire penser que Regragui chercher à renforcer son effectif avec de nouveaux joueurs susceptibles d’apporter une plus-value à la qualité de jeu des Lions de l’Atlas.

Cependant, pour l’heure, l’on ne connaît pas encore les noms des équipes nationales contre lesquelles le Maroc jouera en amical, au mois de mars prochain.

L.A.